Чебоксары, 19 декабря, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Многолетняя проблема завершения ряда проблемных объектов долевого строительства в Чебоксарах близится к своему завершению. В этом году уже ввели в эксплуатацию один долгострой, на очереди — ещё несколько домов. Эта информация прозвучала на еженедельной планёрке в мэрии столицы Чувашии, которую провели глава города Евгений Кадышев и глава администрации Чебоксар Денис Спирин. Руководство Чебоксар поставило перед строителями задачу обеспечить завершение строительства всех проблемных объектов и передать долгожданные квартиры жителям, которые уже не первый год ждут свое жильё, сообщили ИА в пресс-службе горадминистрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Заместитель начальника столичного управления архитектуры и градостроительства Денис Майоров сообщил, что в 2022 году завершено строительство одного дома-долгостроя по улице Гражданская, свои квартиры, наконец, получили более 90 обманутых дольщиков. По данным на декабрь, в Едином реестре проблемных объектов — 10 домов в Чебоксарах. Для всех объектов определены плановые сроки завершения строительства.

«Сегодня мы можем констатировать, что строительные работы по ряду проблемных объектов долевого строительства близятся к завершению, и несколько сот семей чебоксарцев успеют стать новосёлами даже до конца этого или справить новоселье в январе. В течение следующего года планируется ввод в эксплуатацию нескольких объектов-долгостроев, строительство некоторых из них начиналось ещё семь лет назад. То есть критическая черта, можно сказать, пройдена», — отметил Майоров.

Глава администрации города Денис Спирин обратил внимание, что данная тема находится на контроле главы Чувашии Олега Николаева и минстроя республики и просил держать «вопрос в зоне особого внимания и принимать все возможные меры к восстановлению прав чебоксарцев — участников долевого строительства».

Ближайший к сдаче жилой дом из числа проблемных располагается в Чебоксарах на позиции 23 по проспекту Тракторостроителей. До конца этого года получения квартир ждут 685 будущих жильцов. Сегодня застройщику ООО «Сигма» остаётся провести пусконаладочные работы лифтового оборудования и выполнить отделку.

В январе 2023 года завершается строительство многоквартирного дома (позиция 83 на ул. Калинина) в центре города у Чебоксарского залива. Начатую ООО «Победа» стройку завершает ООО «Стройтех». По информации минстроя, в настоящее время здесь выполняются электромонтажные и сантехнические работы, обустройство наружных сетей связи, идут работы над фасадом и кровлей. Новоселья ожидают 136 дольщиков.

Позицию 5-го проезда Соляное в Чебоксарах (объект, начатый ООО «Алза») по соглашению с Фондом строительства завершает ООО «ТехСтройКазань». Отставания от графика нет. Ведутся работы по внутренним инженерным сетям, монтаж лифтов, отделочные работы и устройство входных групп. В эксплуатацию дом секционного типа переменной этажности планируется ввести в августе 2023 года, его ввода ожидают 123 дольщика.

Пресс-служба мэрии Чебоксар

Продолжается строительство многоквартирного дома на площади Речников, 7, генеральный подрядчик ООО «Глобус» (строительство начинало ООО «Фирма «Старко»). Отставания от графика нет, на объекте производятся сантехнические, электромонтажные, вентиляционные работы, монтаж оконных конструкций, отделочные работы, ведётся монтаж лифтов, начаты фасадные работы. В эксплуатацию дом планируется ввести в сентябре 2023 года, свои квартиры ждут 107 граждан.

Денис Майоров сообщил также, что одновременно региональный фонд организовал выплату компенсации дольщикам по позиции 5 на ул. Гагарина. По объекту насчитывается 167 пострадавших граждан, строительство объекта начинало ООО «Альянс-Недвижимость», в настоящее время компенсация выплачена более 100 гражданам, и эта работа продолжается.

В Едином реестре проблемных объектов остаются объекты ООО «СЗ «Лидер» (поз. 3,3А «Кувшинка», поз. 19 в мкр «Кувшинка», поз. 1 по ул. Гагарина, позиция 2 по ул. Гагарина), общее число пострадавших граждан — 1057 человек. Фондом развития территорий направлено исковое заявление о признании должника банкротом, судебное заседание назначено на 3 февраля 2023 года.

Проблемным остаётся объект ООО «СЗ «ГрандСтрой» (позиция 6 по ул. Энергетиков), число пострадавших — 334 человека. По нему также направлено исковое заявление о признании должника банкротом, судебное заседание назначено на 9 февраля 2023 года.

Напомним, на начало 2022 года по Чувашской Республике в Едином реестре проблемных состояло 16 объектов долевого строительства с 2367 гражданами-участниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Совфед одобрил закон, направленный на сокращение объектов незавершенного строительства в России и защиту прав участников долевого строительства.