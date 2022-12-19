Курск, 19 декабря, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли село Елизаветовка в Курской области, сообщил 19 декабря глава региона Роман Старовойт.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

«Сегодня (19 декабря) под минометный обстрел ВСУ попало село Елизаветовка Глушковского района», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, ВСУ выпустили по селу как минимум девять мин, пострадавших нет.

Была перебита газовая труба, выбиты окна и серьезно повреждена стена одного из жилых домов, жителям в кратчайшие сроки будет оказана вся необходимая помощь, добавил Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб, ещё 12 получили ранения. Повреждены 75 жилых и промышленных построек, около 40 автомобилей.

Кроме того, в Краснояружском районе Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ ранения получили два человека. Повреждены восемь зданий и помещений, два автомобиля.

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