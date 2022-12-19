Санкт-Петербург, 19 декабря, 2022, 15:15 — ИА Регнум. АвтоВАЗ планирует перезапустить производство на петербургском заводе Nissan во второй половине 2023 года, заявил 19 декабря в эфире «России 24» глава компании Максим Соколов.

Иван Шилов ИА REGNUM Автоваз

Налаживается взаимодействие с «командой», которая работала на этом производстве ранее, отметил Соколов.

Переговоры о поставке машинокомплектов для сборки на заводе Nissan планируется завершить не позднее февраля 2023 года, добавил глава АвтоВАЗа.

Как сообщалось ранее, 9 декабря 2022 года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что производственная площадка бывшего завода Nissan, приобретенная ФГУП «НАМИ», будет управляться АвтоВАЗом.