Москва, 19 декабря, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Парламентариям нужно скорее завершить работу по окончательному запрету привлечения средств граждан в финансовые пирамиды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Нам нужно завершить работу, связанную с окончательным запретом возможности привлечения средств граждан в финансовые пирамиды», — сказал он.

Журавлев отметил, что сейчас любое юридическое лицо может рекламировать и привлекать в массовом порядке денежные средства граждан и это является фактически законодательной основой для существования финансовой пирамиды.

«Мы должны принять соответствующее законодательное решение и запретить неподконтрольным, неподнадзорным Центральному банку юридическим лицам привлекать средства граждан», — заключил сенатор.