Москва, 19 декабря, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 декабря подписал закон о преимущественном праве на рабочее место у прежнего работодателя для мобилизованных граждан.

Mil.ru Мобилизация

Как сообщалось ранее, Госдума приняла закон в третьем чтении 7 декабря.

Закон имеет обратную силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Если прежняя должность более не существует, мобилизованный должен в преимущественном порядке получить право на вакантную нижестоящую должность.