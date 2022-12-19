Путин подписал закон о правах мобилизованных при возвращении на работу
Путин подписал закон о преимущественном праве мобилизованных на рабочее место
Москва, 19 декабря, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 декабря подписал закон о преимущественном праве на рабочее место у прежнего работодателя для мобилизованных граждан.
Mil.ru
Мобилизация
Как сообщалось ранее, Госдума приняла закон в третьем чтении 7 декабря.
Закон имеет обратную силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
Если прежняя должность более не существует, мобилизованный должен в преимущественном порядке получить право на вакантную нижестоящую должность.