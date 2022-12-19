Москва, 19 декабря, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В России работа по ответным мерам на решение о введении потолка цен на нефть близка к завершению, заявил 19 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, есть наработки, которые «уложены на бумагу, есть и дополнительные предложения, которые сейчас рассматриваются».

Песков уточнил, что задачи «выпускать на-гора» нет, есть задача выработать такие меры, которые будут наилучшим образом соответствовать интересам Российской Федерации.

«Эта работа сейчас продолжается, но она близка к завершению», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель был введён Евросоюзом, Австралией и странами G7 5 декабря.

Кроме того, был введен запрет на транспортируемую морем российскую нефть, а с 5 февраля также вводится эмбарго на российские нефтепродукты.

Ранее Песков заявил, что после того как указ президента России Владимира Путина о противодействии введению странами Запада ограничения цен на российскую нефть будет готов, он будет опубликован.

По словам экспертов, в то время как власти РФ согласовывают ответные меры на западную политику потолка цен на российские энергоресурсы, ЕС ждет очередная волна банкротств, которая прокатится по очень многим европейским компаниям.

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