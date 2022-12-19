В РПЦ рассказали, что патриарший экзархат Африки присутствует в 18 странах
В РПЦ рассказали, что Уганда может стать духовным хабом православной церкви в Африке
Кампала, 19 декабря, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Уганда может стать духовным хабом Русской православной церкви (РПЦ) на востоке Африки. Об этом 19 декабря сообщил глава Патриаршего экзархата Африки РПЦ, митрополит Клинский Леонид (Горбачев).
По его словам, Патриарший экзархат Африки присутствует в 18 странах континента.
Он напомнил, что 18 декабря в храме Воскресения Христова в Рабате (Марокко) состоялись первые хиротонии и рукоположения. Добавив, что в сан диакона был рукоположен ставленник из ЦАР Сергей Воемава, а в сан священников — диакон из Уганды, отец Герман Эдиангу.
«Уганда динамично развивается в плане принятия православия», — сообщил митрополит в интервью ТАСС, рассказав о хороших контактах между Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и президентом страны Йовери Мусевени.
Клинский Леонид также отметил, что власти Уганды выделили 6,5 гектара под строительство духовно-административного центра РПЦ.
«Я считаю, что в Уганде у нас очень хорошие перспективы, и если Господь всё управит, то я думаю, что Уганда станет духовным хабом РПЦ на Востоке Африки», — заявил экзарх.
Митрополит признался, что будучи руководителем экзархата рассчитывал на более медленные темпы, однако всего за один год структура вошла в 18 африканских стран. Он также предположил, что за три–пять лет РПЦ охватит весь Африканский континент.