Кампала, 19 декабря, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Уганда может стать духовным хабом Русской православной церкви (РПЦ) на востоке Африки. Об этом 19 декабря сообщил глава Патриаршего экзархата Африки РПЦ, митрополит Клинский Леонид (Горбачев).

mospat.ru Митрополит Клинский Леонид с Сергием Воемава- первым слушателем курсов будущих священнослужителей Африканского экзархата.

По его словам, Патриарший экзархат Африки присутствует в 18 странах континента.

Он напомнил, что 18 декабря в храме Воскресения Христова в Рабате (Марокко) состоялись первые хиротонии и рукоположения. Добавив, что в сан диакона был рукоположен ставленник из ЦАР Сергей Воемава, а в сан священников — диакон из Уганды, отец Герман Эдиангу.

«Уганда динамично развивается в плане принятия православия», — сообщил митрополит в интервью ТАСС, рассказав о хороших контактах между Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и президентом страны Йовери Мусевени.

Клинский Леонид также отметил, что власти Уганды выделили 6,5 гектара под строительство духовно-административного центра РПЦ.

«Я считаю, что в Уганде у нас очень хорошие перспективы, и если Господь всё управит, то я думаю, что Уганда станет духовным хабом РПЦ на Востоке Африки», — заявил экзарх.

Митрополит признался, что будучи руководителем экзархата рассчитывал на более медленные темпы, однако всего за один год структура вошла в 18 африканских стран. Он также предположил, что за три–пять лет РПЦ охватит весь Африканский континент.