Вашингтон, 19 декабря, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск должен покинуть пост главы компании Twitter, считает большинство участников соответствующего опроса на странице Маска в одноименной соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Ранее Маск предложил пользователям Twitter высказаться за или против его отставки. Опрос длился 12 часов и завершился после того, как в нём приняли участие более 17,5 млн человек.

«Должен ли я уйти с поста главы Twitter?» — написал Маск.

За его отставку проголосовали 57,5% пользователей, то есть более 10 млн человек. Маск обещал, что прислушается к мнению людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илон Маск заявил, что все серьёзные изменения в политике Twitter будут происходить только после опросов.