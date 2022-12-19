Минск, 19 декабря, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Ситуацию вокруг украинского кризиса, а также противодействие незаконным санкциям западных стран обсудил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

По информации пресс-службы, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональной и международной проблематике, по ситуации вокруг украинского кризиса.

«Подтверждена нацеленность на координацию шагов на международных площадках, противодействие политическому и незаконному санкционному давлению на Россию и Белоруссию со стороны недружественных государств», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что Лавров и Алейник договорились противодействовать западным санкциям.

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