Москва, 19 декабря, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Белоруссия является для России союзником номер один, сообщил 19 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Он прокомментировал визит в Белоруссию президента России Владимира Путина.

По его словам, Белоруссия для России — союзник номер один. Песков отметил, что ни одна из сторон не принуждает другую к интеграции. И Москва, и Минск совершают шаги, соответствующие взаимным интересам.