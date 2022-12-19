Москва, 19 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Лицам, имеющим отношение к экстремистским или террористическим организациям, запрещается работать в сфере авиаперевозок.

Jetstar Airways Кабина пилотов в самолёте

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован 19 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дополняет статью 52 Воздушного кодекса РФ. Теперь в нём прописана невозможность приёма на должности авиационного персонала граждан, которые внесены в «перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Кроме того, это касается тех, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления.

Трудовой договор с лицом из числа специалистов авиационного персонала должен быть расторгнут, если оно включено в перечень.