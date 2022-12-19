Москва, 19 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Сообщения о том, что президент России Владимир Путин едет в Минск якобы решать вопрос об участии Белоруссии в спецоперации, являются глупыми и безосновательными. Об этом 19 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, новые цели и задачи союзной группировки России и Белорусии обсуждаются лидерами в текущем режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Путина в Минск намечен на 19 декабря. В ходе переговоров с главой дружественного государства Александром Лукашенко будут рассмотрены актуальные вопросы взаимоотношений между странами и международные вопросы.

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