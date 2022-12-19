Москва, 19 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы о сроках срочной службы в армии, переадресовав их Министерству обороны страны.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

В ходе брифинга пресс-секретарю президента задали вопрос о возможном увеличении сроков срочной службы в Вооружённых силах России. Песков посоветовал журналистам обратиться за ответом в Министерство обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Белоруссию партнёром России номер один.