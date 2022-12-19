Москва, 19 декабря, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Опасная и недальновидная политика Вашингтона поставила Россию и США на грань прямого столкновения, заявила 19 декабря официальный представитель МИД Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

К такому результату привело стремление Вашингтона «сохранить во что бы то ни стало американскую гегемонию», отметила Захарова.

Москва призывает Вашингтон перестать раскручивать спираль эскалации и надеется, что призыв будет услышан, добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в мире нарастает угроза ядерной войны, отметив при этом, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первой.