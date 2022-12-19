Вашингтон, 19 декабря, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Отказом от переговоров с Россией президент Украины Владимир Зеленский испытывает терпение европейских политиков, пишет американское издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Западный альянс, говорится в публикации, продолжает поддерживать Киев, но такая поддержка даётся Европе всё сложнее из-за энергетического кризиса и угрозы рецессии.

Благодаря президенту США Джо Байдену западные лидеры пообещали помогать Киеву «столько, сколько потребуется», но очередной наплыв украинских беженцев станет испытанием для континента. На фоне энергокризиса и инфляции Европе грозит рецессия.

США от боевых действий отделены океаном, экономика у них сильнее, а терпения — больше. Байден не раз заявлял, что не будет принуждать Зеленского к перемирию, а тот подчеркнул, что не вступит в переговоры с Москвой без возврата украинских территорий.

«Но поскольку конфликту не видно конца, настроения Зеленского начали испытывать терпение европейских лидеров», — пишет издание.

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