Зеленский испытывает терпение европейских политиков, считают в США
Politico: европейские лидеры теряют терпение из-за позиции Зеленского
Вашингтон, 19 декабря, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Отказом от переговоров с Россией президент Украины Владимир Зеленский испытывает терпение европейских политиков, пишет американское издание Politico.
Западный альянс, говорится в публикации, продолжает поддерживать Киев, но такая поддержка даётся Европе всё сложнее из-за энергетического кризиса и угрозы рецессии.
Благодаря президенту США Джо Байдену западные лидеры пообещали помогать Киеву «столько, сколько потребуется», но очередной наплыв украинских беженцев станет испытанием для континента. На фоне энергокризиса и инфляции Европе грозит рецессия.
США от боевых действий отделены океаном, экономика у них сильнее, а терпения — больше. Байден не раз заявлял, что не будет принуждать Зеленского к перемирию, а тот подчеркнул, что не вступит в переговоры с Москвой без возврата украинских территорий.
«Но поскольку конфликту не видно конца, настроения Зеленского начали испытывать терпение европейских лидеров», — пишет издание.
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