Москва, 19 декабря, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Министерство экономического развития России уточнило оценку снижения ВВП в первые 10 месяцев 2022 года, заявил 19 декабря на заседании Парламентского собрания Союза Белоруссии и России глава ведомства Максим Решетников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

Снижение, по уточнённым данным, составило не 2,1%, а 1,9%, отметил министр.

Как сообщалось ранее, министр также заявил, что интеграция России и Белоруссии позволила обеим странам минимизировать вызванный санкциями экономический спад.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по итогам года снижение ВВП, как ожидается, составит около 2,5%. Экономическая ситуация непростая, но далеко не настолько, как предполагалось в момент введения масштабных санкций, отмечал президент.