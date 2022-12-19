Москва, 19 декабря, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий Центральному Банку РФ вводить запрет на присвоение кредитных рейтингов и требовать от рейтинговых агентств их пересмотра. Документ опубликован 19 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Согласно закону, ЦБ РФ сможет устанавливать требования к методологии кредитных рейтинговых агентств. При этом агентства должны отчитываться перед регулятором о соответствии своей методологии требованиям.

Если ЦБ выявит нарушения, он может ввести запрет для агентства присваивать кредитные рейтинги до их устранения.

Ранее таких полномочий у регулятора не было. Если агентства не устраняли нарушения в срок, он мог только потребовать заменить лиц, входящих в органы управления агентства, а также исключить сведения об организации из реестра.

Также закон вводит порядок, согласно которому ЦБ вправе требовать от агентства пересмотреть или отозвать рейтинг, присвоенный с нарушением требований.

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