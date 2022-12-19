Москва, 19 декабря, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который исключает из списка технически сложных и особо опасных некоторые радиационные объекты для уменьшения в отношении них сроков проведения экспертизы и проектных работ. Соответствующий документ 19 декабря опубликован на официальном портале правовой информации.

PublicDomainPictures Радиация

Так, из данного списка исключены объекты, радиационные источники на которых в случае аварии будут действовать только в пределах помещения, в котором они расположены. Помимо этого, речь идет об объектах использования атомной энергии, в которых в составе радиационных источников имеются лишь радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности.

Согласно тексту пояснительной записки, действовавшие требования к возведению подобных объектов были избыточными.

Закон также вводит в Градостроительный кодекс Российской Федерации такие понятия, как единая информационная система обеспечения градостроительной деятельности «Стройкомплекс. РФ» и единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, городского округа.