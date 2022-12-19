Минск, 19 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Минск прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом 19 декабря сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Главы оборонных ведомств двух стран намерены принять участие в переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Напомним, в Минск ранее прибыл глава МИД России Сергей Лавров на встречу с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Читайте также: В Белоруссии завершилась внезапная проверка боеготовности войск