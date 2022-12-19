Москва, 19 декабря, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Москва не отказывается от общения с Вашингтоном на различных уровнях, но для этого необходимо встречное движение, заявила 19 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По ее словам, Россия заинтересована в снижении напряженности, а также в том, чтобы «договориться о принципах мирного сосуществования на основе строгой взаимности».

«От общения с США на различных уровнях не отказываемся, но для хотя бы минимального прогресса необходимо встречное движение», — заявила Захарова.

Дипломат уточнила, что для этого требуется «политическая воля, незашоренность мышления и готовность договариваться по-честному, без двойного дна».

«А это как раз то, что напрочь отсутствует сейчас в Вашингтоне», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полковник США Дуглас Макгрегор заявил о нежелании Вашингтона мирно разрешить конфликт на Украине. По мнению бывшего советника главы Пентагона Макгрегора, США не заинтересованы ни в каком другом разрешении конфликта, кроме военного.

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