Захарова: Россия не отказывается от общения с США
Захарова заявила, что Россия не отказывается от общения с США на различных уровнях
Москва, 19 декабря, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Москва не отказывается от общения с Вашингтоном на различных уровнях, но для этого необходимо встречное движение, заявила 19 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Россия заинтересована в снижении напряженности, а также в том, чтобы «договориться о принципах мирного сосуществования на основе строгой взаимности».
Дипломат уточнила, что для этого требуется «политическая воля, незашоренность мышления и готовность договариваться по-честному, без двойного дна».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее полковник США Дуглас Макгрегор заявил о нежелании Вашингтона мирно разрешить конфликт на Украине. По мнению бывшего советника главы Пентагона Макгрегора, США не заинтересованы ни в каком другом разрешении конфликта, кроме военного.
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