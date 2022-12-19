Москва, 19 декабря, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Госдума может в начале 2023 года принять во втором и третьем чтении законопроект об исламском банкинге. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, Татария, Башкирия, Чечня и Дагестан будут пилотными регионами по реализации исламского банкинга в России. По исламскому банкингу ведение банковской деятельности подразумевается в соответствии с нормами ислама. Так, запрещены ссудные проценты, при этом вместо классического кредитования используются такие инструменты, как рассрочка, лизинг и долевое финансирование.

«Мы внесли законопроект об исламских финансах. Рассчитываем, что будет завтра-послезавтра первое чтение. Будем активно работать с тем, чтобы январе, в худшем случае — в феврале принять его во втором и третьем чтении», — сказал Аксаков в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

По его словам, к законопроекту много вопросов, прежде всего с точки зрения налогообложения доходов, получаемых в случае использования этих инструментов.