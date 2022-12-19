В Госдуме рассказали, когда будет принят закон об исламском банкинге
Депутат Госдумы рассказал, когда будет принят закон об исламском банкинге в России
Москва, 19 декабря, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Госдума может в начале 2023 года принять во втором и третьем чтении законопроект об исламском банкинге. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков (СРЗП).
Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, Татария, Башкирия, Чечня и Дагестан будут пилотными регионами по реализации исламского банкинга в России. По исламскому банкингу ведение банковской деятельности подразумевается в соответствии с нормами ислама. Так, запрещены ссудные проценты, при этом вместо классического кредитования используются такие инструменты, как рассрочка, лизинг и долевое финансирование.
«Мы внесли законопроект об исламских финансах. Рассчитываем, что будет завтра-послезавтра первое чтение. Будем активно работать с тем, чтобы январе, в худшем случае — в феврале принять его во втором и третьем чтении», — сказал Аксаков в ходе парламентских слушаний в Госдуме.
По его словам, к законопроекту много вопросов, прежде всего с точки зрения налогообложения доходов, получаемых в случае использования этих инструментов.