Москва, 19 декабря, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В 2023 году в России не случится взрывного роста цен на легковые автомобили — их средняя стоимость вырастет примерно на 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Так он прокомментировал прогнозы российских дилеров о подорожании легковых автомобилей в РФ в начале 2023 года.

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«Из-за санкций в Россию больше не поставляют американские и европейские автомобили. Запасы иностранных марок на складах в России небольшие и они будут проданы в I квартале 2023 года. Дальнейшее пополнение склада возможно только с использованием параллельного импорта, — сказал Щербаченко. — Взрывного роста цен на легковые автомобили ожидать не стоит. Стоимость автомобиля в 2023 году может вырасти на 10%. Оснований для снижения цен тоже нет: не ожидается изменений ввозных пошлин и других послаблений. Стабилизация цен на российском автомобильном рынке возможна при условии повышения объемов производства автомобилей на территории России и возвращения уровня 2021 года — 1,5 млн автомобилей в год».

В целом же, как полагает Щербаченко, есть несколько сценариев 2023 года.

«Базовый предполагает, что на рынке останутся только отечественные и китайские автомобили, а также ввозимые по параллельному импорту. Оптимистичный предполагает развитие китайских, корейских и российских автомобилей в России. Пессимистический — ужесточение санкций, закрытие всех иностранных производств, снижение производства АвтоВАЗа. На мой взгляд, наиболее вероятны оптимистичный или базовый сценарий на 2023 год», — подытожил Щербаченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее своими прогнозами по росту цен на легковые автомобили в РФ в 2023 году поделились руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов и профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.