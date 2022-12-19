МО РФ показало кадры подготовки российских военных на полигонах Белоруссии
Москва, 19 декабря, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Министерство обороны России поделилось в своем телеграм-канале видео боевой подготовки российских военнослужащих на полигонах Белоруссии.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Танк Т-80
На кадрах видно, как ведется огонь из всех орудий, отработка ударов миномётчиков, ведение боя машинами пехоты, отработка действий экипажей танков Т-80, отработка стрельбы из автоматов, пулемётов, снайперских винтовок, ручных противотанковых гранатомётов.
В ведомстве сообщили, что российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск, продолжают курс интенсивной боевой подготовки, подчеркнув, что на полигонах Белоруссии «ни единой секунды тишины».