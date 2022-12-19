Донецк, 19 декабря, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике нет долгов перед пенсионерами. Об этом 19 декабря сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По его словам, на еженедельном совещании был заслушан доклад об исполнении бюджета по выплате пенсий и социальных пособий.

«Задолженность по выплате пенсий перед пенсионерами отсутствует», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР компенсационную выплату на покупку угля получили 85,4% заявителей.

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