Москва, 19 декабря, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

kremlin.ru Владимир Путин

Так, закон вводит запрет для граждан иностранных государств и лиц без гражданства на использование института суррогатного материнства на территории России.

Ограничения не распространяются на случаи, когда гражданин РФ находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Напомним, 14 декабря Совет Федерации одобрил закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев.

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