Москва, 19 декабря, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Российской Федерации не планируют вводить систему QR-кодов в связи с высокой активностью ОРВИ и вирусов гриппа. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба Роспотребнадзора России в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

По информации пресс-службы ведомства, в России не намерены вводить QR-коды в связи с ОРВИ и гриппом.

«Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — говорится в сообщении.

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