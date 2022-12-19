Магадан, 19 декабря, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Аварийную посадку в Магаданской области совершил вертолёт Ми-8. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Восточное межрегиональное СУТ СК России Ми-8

Согласно опубликованным данным, при посадке вертолёт столкнулся со строительным вагончиком. В результате инцидента пострадал один из трёх членов экипажа.

По предварительным данным, воздушное судно следовало по маршруту Магадан-13 — поселок Тахтоямск. Около 11:30 по местному времени (03:30 мск) вертолёт совершил аварийную посадку в районе Тахтоямск Магаданской области.

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«Во время совершения посадки вертолет столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся. В результате авиационного инцидента пострадал один из членов экипажа, воздушное судно получило повреждения», — говорится в сообщении.

По факту совершения аварийной посадки возбуждено уголовное дело.

На место происшествия направилась следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств произошедшего.