Эдинбург, Великобритания, 19 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Житель шотландского города Эдинбург купил за £40 (около $49) на сайте eBay картину, которая оказалась натюрмортом известной финской художницы Хелен Шерфбек, и потом продал её за £130 тыс. (около $158 тыс.). Об этом 19 декабря пишет газета The Times.

Хелен София Шьерфбек. Пекарня. 1887

Отмечается, что картина была приобретена как элемент декорации дома. Позднее покупатель выложил в соцсеть фотографию натюрморта, в котором пользователи узнали работу Шерфбек «Белые розы в бокале».

После этого эксперты подтвердили, что полотно принадлежит кисти Шерфбек и была написана в конце 1880-х.

«Покупатель купил эту картину, понятия не имея ни о ее авторе, ни о стоимости», — сказал искусствовед Лео Вебстер.

По его словам, одна только рама, которой больше 100 лет, стоит гораздо больше £40.

Шерфбек (1862-1946) известна такими работами, как «Раненый солдат на снегу» (1880), «Смерть Вильгельма фон Шверина» (1886), «Выздоровление» (1888).