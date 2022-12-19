Будапешт, 19 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Министры энергетики стран ЕС 19 декабря, вероятно, утвердят решение о введении так называемого потолка цен на газ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сияйрто.

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Это решение «вредное и опасное», оно нанесет ущерб экономике Евросоюза, отметил Сийярто.

Власти Венгрии не намерены сдаваться, в Брюсселе при обсуждении данного вопроса «будет битва», отметил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил, что введение так называемого потолка цен на газ не только будет нарушением права, но также негативно повлияет на ситуацию на рынках.