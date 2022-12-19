Москва, 19 декабря, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за сутки перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской области, сообщили 19 декабря в Министерстве обороны РФ.

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«Перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Сладкое, Дебальцево ДНР, Кременная ЛНР и Любимовка Запорожской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, российские средства ПВО сбили за сутки восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Меловатка, Площанка, Нижняя Дуванка ЛНР, Волноваха, Николаевка ДНР, Приютное Запорожской области и Каиры Херсонской области.