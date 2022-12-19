Москва, 19 декабря, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России должно работать более эффективно, достигнута договоренность о новых форматах работы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Мы договорились о новых формах работы, которые должны быть выстроены на решение конкретных задач, достижении конкретных целей. В этой связи уже в начале следующего года, во второй половине февраля, пройдет выездное расширенное заседание Совета Парламентского Собрания в Псковской области, где мы в рамках межрегионального сотрудничества будем рассматривать конкретные вопросы развития. И ключевой вопрос — это будет «правительственный час», — сказал Володин.

Парламентское собрание Союза Белоруссии и России усилит контроль за выполнением 28 интеграционных программ, которые были утверждены в ноябре 2021 года решением Высшего государственного совета Союзного государства, заявил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко по итогам состоявшейся сегодня в Москве сессии Парламентского собрания.