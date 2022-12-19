Москва, 19 декабря, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Аналогов российского беспилотника «Охотник» нет ни у одной страны НАТО. Об этом 19 декабря сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в эфире канала «Россия-24».

Topwar.ru БПЛА «Охотник»

Он рассказал, что концепт этого беспилотника является уникальным.

«Ни у американцев, ни в НАТО, ни в одной из стран такого аппарата нет», — заявил он, добавив, что вскоре будут проходить первые испытания этого аппарата.

«Серийное производство — я думаю, выйдем через год-два», — добавил Артяков, пояснив, что этот беспилотный летательный аппарат работает на основе технологий искусственного интеллекта, он малозаметен и развивает высокие скорости.

Напомним, «Охотник» имеет взлётный вес 20 тонн и должен развивать скорость порядка 1000 км/час. Аппарат выполнен по схеме «летающее крыло» и не имеет хвостового оперения.

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