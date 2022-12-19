Москва, 19 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Отряд кораблей Тихоокеанского флота примет участие в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие — 2022». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Mil.ru Корабли Тихоокеанского флота

Маневры пройдут с 21 по 27 декабря в акватории Восточно-Китайского моря.

В рамках учений состоятся совместные ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям, стрельбы по морским целям, отработка совместных противолодочных действий с применением оружия.

Цель маневров — укрепление военно-морского сотрудничества между Москвой и Пекином, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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По данным Минобороны РФ, с российской стороны в учениях принимают участие флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы проекта 20 380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный», а также самолёты и вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС НОАК, а с китайской стороны — два эскадренных миноносца, два сторожевых корабля, корабль комплексного снабжения, а также дизельная подводная лодка.