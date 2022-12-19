ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ на южнодонецком направлении
Москва, 19 декабря, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Российские войска нанесли поражение подразделениям 72-й и 108-й бригад ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом 19 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На южнодонецком направлении огнём артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ», — сказал Конашенков.
Он уточнил, что они предпринимали безуспешные попытки атаковать в районах населённых пунктов Владимировка, Новомихайловка и Новоселка (ДНР).
Также он сообщил, что в районе населённого пункта Никольское (ДНР) уничтожены две диверсионные группы ВСУ.
По словам Конашенкова, общие потери ВСУ на этом направлении составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.
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