Москва, 19 декабря, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Российские войска нанесли поражение подразделениям 72-й и 108-й бригад ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом 19 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские солдаты

«На южнодонецком направлении огнём артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что они предпринимали безуспешные попытки атаковать в районах населённых пунктов Владимировка, Новомихайловка и Новоселка (ДНР).

Также он сообщил, что в районе населённого пункта Никольское (ДНР) уничтожены две диверсионные группы ВСУ.

По словам Конашенкова, общие потери ВСУ на этом направлении составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

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