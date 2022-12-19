Москва, 19 декабря, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в результате наступательных действий на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, сообщили 19 декабря в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России

Отмечается, что артиллерийским огнем были сорваны попытки ВСУ провести разведку боем позиций российских военных в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское в ДНР.

За сутки на указанном направлении уничтожено более 130 боевиков ВСУ, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России уничтожили за сутки более 20 боевиков ВСУ. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 75 боевиков ВСУ.