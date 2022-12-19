Москва, 19 декабря, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM над Белгородской областью. Об этом 19 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM», — сказал Конашенков.

Также он сообщил, что перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населённых пунктов Сладкое, Дебальцево (ДНР), Кременная (ЛНР) и Любимовка Запорожской области.