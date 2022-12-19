Москва, 19 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Российские артиллеристы нанесли поражение подразделениям украинских войск на краснолиманском направлении, потери противника составили до 70 человек. Об этом сообщает 19 декабря Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Поражение подразделениям ВСУ, уточнили в ведомстве, нанесены у населённых пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва в ЛНР, а также у Серебрянского лесничества.

Кроме того, у села Розовка в ЛНР уничтожены четыре группы украинских диверсантов. В общей сложности на краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

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