Москва, 19 декабря, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Специалисты «Роскосмоса» рассказали об обнаружении возможного места повреждения приборно-агрегатного отсека корабля «Союз МС-22». Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

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По информации пресс-службы, 19 декабря специалисты осмотрели внешнюю поверхность корабля «Союз МС-22».

«По визуальным материалам, поступившим на Землю, было обнаружено возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля», — говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты продолжают анализировать поступившую информацию.

Отмечается, что температура на борту корабля «Союз МС-22» уменьшилась и остается в пределах нормы.

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