Москва, 19 декабря, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили на купянском направлении более 20 боевиков ВСУ, сообщили 19 декабря в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«На Купянском направлении в результате огневого налёта российской артиллерии по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР уничтожено более 20 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также на указанном направлении были уничтожены боевая машина пехоты и два автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России уничтожили за сутки более 20 боевиков ВСУ. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 75 боевиков ВСУ.

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