Москва, 19 декабря, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Мосгорсуд продлил арест экс-ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

Richard Bistrong Камера СИЗО

Суд удовлетворил ходатайство о продлении ареста бывшему руководителю казанского вуза, обвиняемого в подстрекательстве к убийству. По итогам судебного заседания, Гафуров останется под стражей до 21 марта.

ИА REGNUM напоминает, что Гафурова задержали в Казани в декабре 2021 года. Ему было предъявлено обвинение по двум эпизодам: в подстрекательстве и приготовлению к убийству, а также в подстрекательстве к убийству, — совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Убийство, о котором идёт речь, было, как полагает следствие, совершено в 90-е годы.