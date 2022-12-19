Рязань, 19 декабря, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Жители Рязани вступились за собак, которых живодёры хотели заживо сжечь в будках. Сообщение об этом опубликовано 19 декабря на странице городской службы по контролю за безнадзорными животными в соцсети «ВКонтакте».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

Инцидент произошёл 17 декабря в микрорайоне Дашково-Песочня. Местные жители ранее сделали будки для семейства бездомных собак: щенков и их матери. Живодёры, которые ранее уже пытались натравить свою собаку на бездомных животных, закрыли будки и подожгли.

«Подожгли будки вместе с собаками, выход из будки закрыли, чтобы собаки заживо сгорели», — говорится в сообщении.

Злоумышленники были в нетрезвом состоянии. Собак спасли три мужчины и женщина, жители соседних домов. Живодёры попытались избить вступившихся за животных.

Пострадавшие подали заявления в полицию об избиении и о жестоком обращении с животными. Дворовые щенки, отмечают в организации, неагрессивны и стерилизованы.

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