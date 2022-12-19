Санкт-Петербург, 19 декабря, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд на основании вердикта присяжных огласил приговор в отношении Киньонеса Франсиско Ксавьера Кортеса, известного в криминальных кругах Латинской Америки под кличкой «Педро». Как установлено в суде, Кортес был причастен к ввозу в РФ крупной партии кокаина в 2018 году, когда в России проводился чемпионат мира по футболу.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Наркобарон по кличке «Педро»

Как сообщили 19 декабря в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, иностранец признан виновным в контрабанде и незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере и приговорен к 17 годам колонии строго режима. Ранее коллегия присяжных голосами 5 к 3 признала Кортеса виновным, но заслуживающим снисхождения. Согласно УК РФ, ему грозило до 20 лет лишения свободы.

В 2020 году подельник и подручный «Педро» — гражданин Эквадора и Испании Монтойя Фернандо Альфонсо Санчес — был приговорен петербургским судом к 14 годам лишения свободы.

По данным следствия, Санчес в 2018 году вступил в ОПГ, созданную Кортесом («Педро»), имевшим более чем десятилетний преступный опыт совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и участия в южноамериканском международном наркокартеле, действовавшем на территории стран Южной Америки и Евросоюза. Кортес предложил Санчесу участвовать в контрабанде кокаина из Эквадора в РФ и его незаконном сбыте за вознаграждение в 10 тыс. евро. По версии следствия, после первой «пробной» семикилограммовой поставки Кортес планировал на регулярной основе еженедельно осуществлять доставку кокаина в РФ партиями до 50 кг водным транспортом. Однако преступная схема была раскрыта, поэтому поставка и реализация первой партии дурмана была пресечена правоохранительными органами. Санчес был задержан сразу, а Кортес оказался в руках российского правосудия лишь через несколько лет.