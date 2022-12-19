Москва, 19 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 декабря подписал закон о порядке наследования в регионах, вернувшихся в 2022 году в состав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Подписание закона

Закон был принят Госдумой 13 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, положения об очередях наследования применяются к отношениям по наследованию на территориях Донецкой и Луганской республик в случае, если такие отношения регулировались киевским законодательством, действовавшим на этих территориях в соответствии с нормативными правовыми актами ДНР и ЛНР.

Наследственные договоры, заключенные на территориях Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 года, сохраняют силу, к ним применяются положения об обязательной доле в наследстве, о недостойных наследниках и правила об основаниях недействительности сделок, действовавшие на день их заключения.

Кроме того, закон сохраняет в силе все ранее совершённые завещания и наследственные договоры вне зависимости от момента открытия наследства.