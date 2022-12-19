В ЛНР пытались ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских
В Луганск по заданию Киева пытались ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских
Луганск, 19 декабря, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Житель Северодонецка по заданию киевского режима пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских, сообщил РИА Новости представитель спецслужб.
В целях проверки спецслужбы останавливали и осматривали транспорт, один из водителей проявил признаки испуга, что вызвало подозрение.
Так, на игрушках были надписи, разжигающие межнациональную рознь, в частности призывы убивать русских. Мужчина выполнял задания Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО), уточнил представитель спецслужб.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что специалисты Центра информационно-психологических операций ВСУ готовят материалы для дискредитации ВС РФ.
В городах и населенных пунктах республики, временно оккупированных Киевом, разведка зафиксировала работу вооруженной группировки, снабженной фото- и видеоаппаратурой.
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