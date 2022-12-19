Луганск, 19 декабря, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Житель Северодонецка по заданию киевского режима пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских, сообщил РИА Новости представитель спецслужб.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

В целях проверки спецслужбы останавливали и осматривали транспорт, один из водителей проявил признаки испуга, что вызвало подозрение.

«Нашли интересный пакет. Казалось бы — мелочь, елочные игрушки, но с интересным текстом», — сказал собеседник агентства.

Так, на игрушках были надписи, разжигающие межнациональную рознь, в частности призывы убивать русских. Мужчина выполнял задания Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО), уточнил представитель спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что специалисты Центра информационно-психологических операций ВСУ готовят материалы для дискредитации ВС РФ.

В городах и населенных пунктах республики, временно оккупированных Киевом, разведка зафиксировала работу вооруженной группировки, снабженной фото- и видеоаппаратурой.

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