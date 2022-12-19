Токио, 19 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Из-за сильных снегопадов в нескольких регионах Японии без электричества остались около 16 тыс. домов. Об этом 19 декабря сообщили в энергетической компании Tohoku Electric Power.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Согласно опубликованным данным, проблемы с электроснабжением испытывают жители нескольких регионов вдоль побережья Японского моря, а также жители острова Хонсю. Больше всего страдают жители префектуры Ниигата, где без света остались 11 тыс. домохозяйств.

В компании подчеркнули, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Между тем по данным Kyodo, из-за снегопада на дорогах префектуры Ниигиты образовался затор протяженностью около 22 км.