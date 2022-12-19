Москва, 19 декабря, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Российская Федерация превзошла киевский режим по применению дронов-камикадзе и разведывательных беспилотных летательных аппаратов на линии соприкосновения. Об этом 19 декабря сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в эфире телеканала «Россия 24».

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Он рассказал, что недавно ему показали новые беспилотники, которые являются аппаратами для тактической разведки, а также аппараты, которые несут малую нагрузку, но с поражающими элементами для локальных решений задач.

Артяков напомнил, что в начале СВО у России было не такое большое количество подобных аппаратов, при этом когда началась спецоперация, потребность в них выросла.

«Мы сегодня можем смело сказать, что на линии соприкосновения мы уже превзошли нашего противника с точки зрения применения таких беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.

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