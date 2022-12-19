Минск, 19 декабря, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Вооружённых силах Белоруссии завершилась внезапная проверка боевой готовности. Об этом 19 декабря сообщили в министерстве обороны республики.

Министерство обороны Республики Беларусь Проверка боевой готовности Вооруженных Сил Белоруссии

«В Вооружённых силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что проверка проводилась под руководством госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича по поручению президента республики Александра Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, внезапная проверка боевой готовности ВС Белоруссии началась 13 декабря. В военном ведомстве республики подчеркнули, что мероприятия носят оборонительный характер.