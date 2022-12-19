Купянск, Украина, 19 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Главного специалиста одного из отделов Купянского городского совета задержали в Харьковской области сотрудники СБУ за поддержку России. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации пресс-службы, женщину заподозрили в том, что она поддержала освобождение территории Украины от нацизма. Она занимала должность главного специалиста отдела экономического развития Купянского городского совета, производила распределение средств среди российских подразделений, готовила платежные и отчетно-финансовые документы российского образца.

Уточняется, что после оккупации города киевскими боевиками, женщина пыталась уехать, но ее задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

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