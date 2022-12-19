Москва, 19 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Товарооборот России и Белоруссии с января по октябрь 2022 года вырос на 10% и составил 34,5 млрд долларов. Усиление интеграции стран помогло смягчить экономический спад, заявил 19 декабря министр экономического развития России Максим Решетников в ходе 63-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Именно усиление интеграции помогло нам нарастить торговлю, и в целом смягчить экономический спад и последствия санкций», — считает глава Минэкономразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Максима Решетникова, белорусские компании помогали замещать импорт из недружественных стран, в первую очередь, продукцию бытовой химии, дорожную и сельскохозяйственную технику.

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