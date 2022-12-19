Берлин, 19 декабря, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Работа в компании, попавшей под санкции ЕС против России, может стать препятствием для получения национальной немецкой визы. Об этом 19 декабря сообщили в МИД ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что при выдаче виз гражданам России визовые отделы ориентируются на общие правила стран — членов ЕС, добавили, что в соответствии с линией ЕС запросы на визу со стороны «граждан РФ, которые находятся в деловых, политических или семейных связях с организациями, подпадающих под рестриктивные меры ЕС» будут отклонены.

В МИД ФРГ акцентировали внимание на том, что в «отдельных случаях» может быть принято другое решение.

Ранее в сети начала распространяться информация о том, что россияне, нашедшие работу в Германии, не могут получить немецкую визу из-за деятельности в компаниях, попадающих под санкции ЕС.